Львовский суд приговорил юношу к 2,6 годам ограничения свободы с испытательным сроком за размещение коммунистической символики в Facebook. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Парень с целью пропаганды коммунистической идеологии на протяжении мая 2015 - апрель 2016 года распространял через социальную сеть фото и другие материалы с символикой коммунистического режима и общеизвестными лозунгами того времени, что запрещеноз Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», - говорится в сообщении.

Учитывая, что юноша признал свою вину и содействовал следствию, прокуратурой заключено с ним соглашение о признании виновности, которое 4 мая утверждено судом. Ему назначена мера наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.