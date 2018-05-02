Facebook планирует запустить систему онлайн-знакомств.

Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг, передает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Цукерберг отметил, что около 200 млн пользователей Facebook считают себя одинокими и «с этим можно что-то сделать».

Сервис должен запуститься скоро. Предполагается, что он должен помочь соцсети вернуть популярность среди молодых пользователей и заставить людей чаще заходить на сайт.

Пользователи Facebook могут устанавливать статус своих отношений с февраля 2004 года.