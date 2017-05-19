Команда из 30 программистов канадской IT-компании StartupSoft изъявила желание создать соцсеть Ukrainians. Об этом сообщает официальная страница соцсети.

«Команда из 30 программистов из StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской готовы разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ: web, iOS i Android», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что перед тем, как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в его необходимости.

«Если к 1 июня количество подписчиков достигнет 50 тыс., StartupSoft разработает продукт в течение 4-х месяцев», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.