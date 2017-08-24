Адвокат президента ФК «Карпаты», бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый заявил, его подзащитный не получал повесток на допрос.

«С полной ответственностью заявляю – это неправда, Петр Дыминский не получал повестки на допрос. Если Антону Геращенко дорога его репутация и авторитет, уверен, что ему не составит труда обнародовать этот официальный документ. А именно - повестку на допрос, подписанную Петром Дыминским и врученную ему в понедельник, 21 августа 2017. В свою очередь, еще раз уверяю, никаких повесток на допросы ни на среду, 23 августа, ни на пятницу, 25 августа Дыминский не получал», - написал адвокат в Facebook.

По его словам, львовский бизнесмен был допрошен следователем в воскресенье, 20 августа, о чем составлен соответствующий протокол.

«Еще большее удивление у защиты вызывают слова главы МВД Арсена Авакова, который, очевидно, либо вообще не вникал в суть дела, либо сознательно искажает факты с одной, только ему известной целью. Так, 23 августа Аваков обнародовал в своем Facebook такой пост: «Он должен появиться на допрос сегодня...». Опять же, хотелось бы спросить у Арсена Борисовича - кто Вас так дезинформирует и имеете ли вы доказательства этим словам? И почему вызов на следственные действия исходят не от следователя Нацполиции: не от процессуального прокурора, а лично от министра, да еще и в Facebook?» - спросил адвокат.

Лысый утверждает, что Дыминский не бежал в Женеву, а находится там с бизнес-визитом.

В Швейцарии он прошел медосмотр у доктора медицины Димитроса Самараса. По выводам врача, бизнесмен «находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, и что нет никаких медицинских противопоказаний, которые создавали бы какие-либо конкретные ограничения, касающиеся его деятельности».

«Фактически, медицинская экспертиза не обнаружила никаких следов переломов, вывихов суставов, кровоподтеков, царапин или других телесных повреждений», - заявил адвокат.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что «человек, который назвался водителем, за рулем в данный момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль».