Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал заявление в арбитражный комитет Совета Европы относительно незаконности резолюции, предусматривающей возможность его импичмента. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Интересно, что этот орган не имеет полномочий делать ревизию резолюций ПАСЕ, но очевидно целью является другое – дальнейшая смута в Совете Европы, которая выгодна сейчас России», - написал он в Facebook.

«Последняя даже отказалась платить взносы в организацию, чем очередной раз доказала что не собирается выполнять не только ценностные, но и технические обязательств. Этот факт, кстати, возмутил многих в СЕ», - напомнил политик.

Напомним, 24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Добровольно подать в отставку президент ПАСЕ так и не решился.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента и вице-президента организации.

26 июня стало известно, что Аграмунт не намерен уходить в отставку.

28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава Аграмунта.