Две компании из Нидерландов участвуют в строительстве моста через Керченский пролив, который должен соединить РФ с оккупированным Крымом.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание De Gelderlander.
По информации издания, речь идет о двух небольших компаниях: Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста, а компания Bijlard Hydrauliek поставила «важнейшую часть» для этой машины.
Машина была отправлена в Россию в начале 2016 года и находилась на российском побережье Черного моря. Впоследствии она долгое время прокладывала тяжелые трубы на дне моря в качестве основы для опор моста.
Директор Dematec заявил, что его компания поставляет машины по всему миру и в данном случае, по его словам, санкции ЕС не были нарушены. «Согласно санкциям ЕС, мы не должны находиться в Крыму, а машину поставили в Россию», - сказал он.
Глава другой компании сообщил, что не знал, что машина будет использоваться для моста в аннексированный Крым. «Мы только передали запчасти для машины клиенту в Нидерландах. Больше ничего», - сказал он.
На информацию о голландских компаниях уже отреагировали депутаты парламента Нидерландов.
«Если голландские компании будут сотрудничать со строителями этого моста, я хотел бы задать им много вопросов. Этот мост является символом российской аннексии. Я хочу узнать, разрешено ли это по закону», - сказала депутат правящей партии PvdA Кирстен ван ден Хул.
Министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилиана Плаумен заявила, что правительство изучит вопрос участия этих компаний в проекте, сообщает телеканал NOS.
«Правительство Нидерландов применяет жесткую политику непризнания после незаконной аннексии Крыма и никоим образом не стимулирует подобную деятельность», - сказала она.
Министр также отметила, что даже если компании не нарушили европейское законодательство, правительство Нидерландов «ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно».
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