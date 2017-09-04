В воскресенье, 3 сентября, география боевых действий на мариупольском направлении несколько расширилась, сообщает Информационно-аналитический центр нацбезопасности со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины полковника Андрея Лысенко.
По его словам, традиционно львиная доля случаев нарушения тишины противником приходится на южные приморские рубежи.
По одному случаю нарушения перемирия было зафиксировано Марьинке и Старогнатовке. На юге самими горячими точками боевых действий за прошедшие сутки были Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединский, Водяное и Широкино. В первых трех бандформирования провели по минометному обстрелу, среди которых наиболее мощный состоялся в Талаковке – там силы врага выпустили около 15 мин по позициям сил АТО.
Всего вчера на мариупольском направлении произошло 19 обстрелов.
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