ООН будет расследовать, из какой страны были совершены поставки ракетных технологий в КНДР. Об этом заявил старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Виземан в комментарии Deutsche Welle.

«После введения санкций в отношении КНДР в ООН была создана группа экспертов, которая имеет мандат на то, чтобы проверять, соблюдаются ли санкции. И если существуют обвинения, санкции нарушаются, то расследовать такие случаи – это их обязанность», - отметил он.

По словам эксперта, если выяснится, что в КНДР действительно каким-то образом попали ракетные двигатели украинского или российского происхождения, то Киеву или Москве могут угрожать санкции.

«Все зависит от того, каким образом оборудование попало в КНДР. Возможен вариант, когда другие страны придут к выводу, что, например, Украина имеет определенные проблемы, и в этом нет вины правительства. Например, что существует проблема с контролем над экспортом, которую можно решить оказанием поддержки Киеву, в виде оборудования, средств, обучение персонала, увеличение международного сотрудничества. И это было бы положительной вещью», - пояснил Виземан.

Однако, по его словам, может быть установлено, что украинцы или россияне каким-то образом или связаны с торговлей с КНДР или пытаются ее скрыть.

«И тогда возможны санкции против страны, которая нарушает правила или не помогает в расследовании», - резюмировал эксперт.

Как сообщал ForUm, газета The New York Times со ссылкой на слова Илмана сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода «Южмаш», имеющего исторические связи с российской ракетной программой.

В то же время, госпредприятие «Южмаш» назвало статью провокацией.

В СНБО Украины заявили, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.

Как стало известно, что в официальной биографии Илмана на сайте «38 North» указано, что он шесть лет работал в РФ – с 1995 по 2001 годы.

Позже Илман заявил, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Президент Петр Порошенко поручил провести расследование прозвучавших в СМИ обвинений в адрес Украины в поставках ракетных двигателей в КНДР.