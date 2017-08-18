На Бурсацком спуске в Харкьове установили памятник кошевому атаману Запорожского войска Ивану Сирко. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщил соавтор проекта, скульптор Александр Ридный, высота постамента - 1,7 м, скульптуры - 5,1 м. Памятник отлит из бронзы, облицовка постамента из серого гранита повторяет оформление выхода из станции метро. Возле атамана установлена пушка на деревянном лафете.

«В этом месте, по легенде, был вал Харьковской крепости. И вот Иван Сирко стоит на валу, держит флаг со своим родовым гербом – первым гербом Харькова. То есть, внешне историческая правда соблюдена с некоторыми корректировками на образ, выразительность. В целом мне памятник нравится», - отметил скульптор.

Он напомнил, что идея установить в Харькове монумент Ивану Сирко принадлежала председателю Харьковской областной организации Всеукраинского Союза краеведов Ивану Саратову, который долгие годы занимался изучением жизни атамана. Отливать фигуру начали еще в 2011 году, таким образом, на реализацию проекта понадобилось около шести лет.



Иван Дмитриевич Сирко (1605 (1610) - 1680) - кошевой атаман Запорожской сечи, полковник. В должности атамана провел 54 сражения, при этом ни разу не проиграл. По одной из легенд, был родом из Мерефы (Харьковский район).