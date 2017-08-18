После нападения вооруженного ножом мужчины на прохожих в центре финского города Турку восемь человек доставлены в больницу, двое из них скончались, сообщает местная телекомпания Yle, ссылаясь на данные полиции.
В полиции уточнили, что нападавший сначала на торговой площади ударил ножом двух человек, затем чуть дальше еще нескольких. Его задержали правоохранители в течение 20 минут, открыв огонь по ногам, передает 112 Украина.
На данный момент подозреваемых кроме него нет. Полиция проверяет возможность причастности к инциденту других лиц. Пока инцидент не признан террористическим актом.
Личность задержанного пока не установлена. Есть предположение, что он иностранец. Сейчас задержанный находится в больнице.
О мотивах нападения на прохожих ничего не известно.
В связи с инцидентом усилены меры безопасности в аэропорту и на вокзалах Хельсинки.
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