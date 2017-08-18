После нападения вооруженного ножом мужчины на прохожих в центре финского города Турку восемь человек доставлены в больницу, двое из них скончались, сообщает местная телекомпания Yle, ссылаясь на данные полиции.

В полиции уточнили, что нападавший сначала на торговой площади ударил ножом двух человек, затем чуть дальше еще нескольких. Его задержали правоохранители в течение 20 минут, открыв огонь по ногам, передает 112 Украина.

На данный момент подозреваемых кроме него нет. Полиция проверяет возможность причастности к инциденту других лиц. Пока инцидент не признан террористическим актом.

Личность задержанного пока не установлена. Есть предположение, что он иностранец. Сейчас задержанный находится в больнице.

О мотивах нападения на прохожих ничего не известно.

В связи с инцидентом усилены меры безопасности в аэропорту и на вокзалах Хельсинки.