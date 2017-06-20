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Соломенский райсуд Киева продлил до 19 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Николая Мартыненко, однако удовлетворил просьбу защитников и позволил ему свободно перемещаться не только по Киеву, а и по Киевской области.

Соответствующее решение суд утвердил 19 июня, сообщают «Наші гроші».

В подтверждение такой необходимости адвокаты предоставили суду три справки: о том, что его дочь занимается верховой ездой в Гостомеле четыре раза в неделю и экс-нардеп, очевидно, ее сопровождает на занятия; о том, что Мартыненко является соучредителем ООО «Вортекс», которое владеет домом в с. Глебовка Вышгородского района, где проживает его семья (в этом доме детективы НАБУ проводили обыск в марте этого года); а также письмо от заместителя председателя центрального штаба партии «Народный фронт» Елены Ледовских, которая указывает, что Мартыненко является активным членом этой партии и нуждается в частом выезде за пределы Киева.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

САП обжаловала это решение суда. Однако Апелляционный суд Киева отказал в изменении меры пресечения.

23 мая Соломенский районный суд Киева арестовал принадлежащие Мартыненко доли уставного капитала в трех компаниях.
ForUm

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