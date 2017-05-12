Апелляционный суд Киева не поменял предыдущее решение о взятии бывшего депутата Николая Мартыненко, главного фигуранта дела о хищениях на «ВостГОК», на поруки его соратниками в Верховной Раде и Кабмине.

Это решение было принято сегодня, 12 мая, коллегией судей, сообщает LIGA.net.

«Постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставить без изменений. Постановление обжалованию не подлежит», - заявил председательствующий судья.

Комментируя вердикт суда, Мартыненко заявил, что у него «нет эмоций от решения: ни хороших, ни плохих».

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

САП обжаловала это решение суда.