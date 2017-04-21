Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить суд арестовать экс-нардепа Николая Мартыненко на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн гривен. Об этом в ходе брифинга заявил глава САП Назар Холодницкий, сообщает 112 Украина.

«Гражданин Мартыненко задержан в порядке статьи 208 УПК на 72 часа. Вчера объявлено подозрение, сегодня прокурорами согласовано ходатайство об избрании меры пресечения. Позиция прокуратуры – будем просить суд об избрании меры пресечения содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн», - сказал прокурор.

По его словам, второму фигуранту Сергею Переломе вручено подозрение, определяется мера пресечения.

«Будем также просить содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн», - сообщил Холодницкий.

Он не исключает, что в данном деле могут возникнуть другие подозрения.

Холодницкий отметил, что сторону обвинения в деле и во время избрания меры пресечения будут представлять прокуроры САП Роман Синкив и Андрей Перо. Эти же прокуроры занимаются делом отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Заседание по делу Мартыненко пройдет сегодня в Соломенском районном суде Киева.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали Николая Мартыненко.

Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Представитель НАБУ Оксана Митницкая рассказала, что речь идет о схеме закупки уранового концентрата по завышенным ценам. «Как установило следствие, закупка происходила через компанию-посредника, которая подконтрольна бывшему народному депутату. В результате этой схемы государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн долларов... Речь идет о ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», - уточнила она.

В ночь на пятницу, 21 апреля, в НАБУ сообщили о задержании второго фигуранта дела.