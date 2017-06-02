Соломенский районный суд Киева по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро арестовал принадлежащие Николаю Мартыненко доли уставного капитала в трех компаниях.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений, сообщает LIGA.net.

23 мая суд принял решение арестовать 5% уставного капитала ООО Интер-Вент, 14% ООО Вортекс и 5% ООО Техно-Инвест.

Мартыненко запрещено осуществлять любые сделки, которые могут привести к переходу прав на принадлежащие ему доли имущества в уставных капиталах упомянутых компаний.

Как свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, бизнес-партнерами Мартыненко по компании Вортекс были экс-совладелец группы WOG Петр Дыминский, Ланна Лагур (скорее всего, родственница совладельца WOG Сергея Лагура), Сергей Перелома (первый заместитель главы Нафтогаза Украины, бизнес-партер Мартыненко), Александр Морозов (бывший глава Ощадбанка, директор по развитию бизнеса Смарт-Холдинга Вадима Новинского), Ольга Пономаренко и покойный Игорь Еремеев.

По состоянию на 2010 год Вортекс владела недвижимым имуществом в Вышгородском районе Киевской области.

В Техно-Инвесте, где Мартыненко владеет 5%, его партнерами выступают Игорь Керезь (бизнес-партнер Давида Жвании и Мартыненко) и Вячеслав Циганенко, бывший помощник экс-депутата Жвании.

В компании Интер-Вент кроме Керезя, партнером Мартыненка является Андрей Щукин, еще один экс-помощник Жвании. Как и Техно-Инвест компания являлась акционером Диамантбанка, который связывают с Мартыненко и Жванией.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

САП обжаловала это решение суда. Однако Апелляционный суд Киева отказал в изменении меры пресечения.