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В городе Павлоград Днепропетровской области представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией проводят необходимые следственные действия по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению.

«Также производятся необходимые процессуальные действия, в частности - обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий», – сказано  в сообщении.

Напомним, вчера, 15 июня, в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.

Паршин был родом из Павлограда и там же похоронен.
ForUm

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