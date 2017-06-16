В городе Павлоград Днепропетровской области представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией проводят необходимые следственные действия по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению.
«Также производятся необходимые процессуальные действия, в частности - обыски. Задержанных правоохранители доставляют в отделы полиции для дальнейших необходимых следственных действий», – сказано в сообщении.
Напомним, вчера, 15 июня, в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко.
Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.
Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.
Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.
Паршин был родом из Павлограда и там же похоронен.
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