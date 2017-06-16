Вчера, 15 июня, в Павлограде Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко, сообщает Павлоград.dp.ua.

Как сообщил руководитель штаба общественного формирования «Павлоградская самооборона» Сергей Тищенко, к дому Тарасенко подъехала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов «Альфа», представителей прокуратуры из Киева.

«Конкретно, по какому делу проводятся обыски, мы не знаем, постановления суда не видели. Надеюсь, в скором времени мы ее увидим и получим всю информацию», — отметил Тищенко.

Отмечается, что Тарасенко без объяснений увезли сотрудники СБУ. По информации свидетелей, обыски связаны с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В 2015 году Тарасенко арестовывали по подозрению в разбое и хранении оружия. После нескольких судебных заседаний активиста отпустили. Ранее он возглавлял павлоградскую ячейку «Правого сектора»

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.

Паршин был родом из Павлограда и там же похоронен.