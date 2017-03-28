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Киллера российского экс-депутата Дениса Вороненкова Павла Паршова похоронили в Павлограде Днепропетровской области на маленьком местном кладбище.

Тело Паршова около трех часов ночи вывезли из столичного морга и повезли в Днепропетровскую область. Похоронили Паршова рядом с могилой его дедушки, сообщает ТСН.

Попрощаться с Паршовым приехал автобус с его родными и близкими, однако, увидев журналистов, все покинули место захоронения.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Как сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко, убийство было совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который в России прошел курс обучения в школе для диверсантов. Также он 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины.
ForUm

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