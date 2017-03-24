Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов прошел подготовку в школе для диверсантов на территории РФ. Об этом на своей странице в Facebook народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб», – написал он.

По словам нардепа, в Украине Паршов вел обычную жизнь, «был частным предпринимателем без особого успеха». В 2011 году был объявлен в розыск за экономические преступления», – отметил Геращенко.

«За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины. Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины, перейдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат», – подчеркнул он.

«Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной Гвардии. В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова», – заявил Геращенко.

По его словам, следствие проверяет все обстоятельства подготовки и организации убийства Вороненкова. «За прошедшие с момента убийства часы, следствию уже известно многое. В том числе и то, как без должной проверки на предмет нахождения в розыске, Павел Паршов был принят на службу в Нацгвардию в июне 2015 года. Виновные будут привлечены к ответственности», – отметил нардеп.

«Также жесткому пересмотру подвергнуться критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры Украины на предмет возможной причастности к работе на спецслужбы РФ. Поскольку не известно пока еще, - сколько еще таких Павлов Паршовых засланы к нам за последние годы в украинские спецслужбы, полицию, Национальную гвардию, Вооруженные силы, другие органы власти. И сколько еще бед они могут принести нашей многострадальной Украине, начиная от терактов против известных журналистов и политиков, вплоть до диверсий на транспорте и военных объектах. Но скоро мы это узнаем», – подытожил Геращенко.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.