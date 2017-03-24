Убийца экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова действительно служил в Национальной гвардии Украины 13 месяцев.

Об этом в эфире телеканала «1+1» сообщил народный депутат Украины, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает УНИАН.

По его словам, в 2014 году он готовился в России к спецоперации по внедрению в НГУ. На данный момент опрашиваются его сослуживцы.

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Раненых охранника и убийцу Вороненкова доставили в больницу. Позже киллер скончался.

Ранее Геращенко сообщил, что убийца Вороненкова – гражданин Украины.