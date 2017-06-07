Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не сдал, кроме британского, еще один украинский загранпаспорт.

Об этом в Соломенском райсуде Киева заявил прокурор САП Роман Симкив, сообщает Укринформ.

«В ходе досудебного расследования получена информация от МИД, что Насирову был оформлен и выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу,... который в настоящее время не сдан», - отметил Симкив.

По его словам, Насиров использовал этот паспорт для пересечения границы, что подтверждает ГПСУ.

В ответ защитники Насирова заявили, что впервые сегодня в зале суда слышат о еще одном несданном паспорте.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.