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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу свой самый дорогой лот – права требования по кредитам банка «Надра», обеспечением по которым выступает недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika (Киев, ул. Кольцевая дорога, 1, 1А, 1В). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Аукцион состоится 7 июля в системе «ProZorro.Продажи». Конечный срок приема заявок на участие торгах – 6 июля.

Стартовая цена реализации составлет 2,50 млрд грн.

Одним лотом на торги выставляются права требования по 2 кредитам, которые находятся на балансе банка «Надра». Компании-заемщики ведут хозяйственную деятельность в сферах «строительство» и «предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества».

На начало сентября 2016 общая задолженность по кредитам составила 2,72 млрд.

При этом в обеспечение по договорам переданы имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно – многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, где запланировано размещение 450 магазинов, зоны развлечений площадью 22 тыс. кв. м и паркинга на 4 тыс. авто.

Кроме того, в залоге банка – ипотека 3 земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ

Проект строительства ТРЦ «Республика» был прекращен в 2015 году решением собственника.
ForUm

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