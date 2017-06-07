Ожидается, что в ближайшие недели Кабинет Министров Украины заслушает отчет правления и наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця» для дальнейшего принятия кадровых решений в отношении руководства компании, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Анализируя сложившуюся ситуацию с истечением срока контракта главы компании Войцеха Балчуна, по мнению Минэкономразвития, принятию решения о действии контракта председателя правления ПАО «Укрзализныця» должно предшествовать заслушивание правительством Украины (которое выполняет функции общего собрания - высшего органа общества) отчетов правления и наблюдательного совета ПАО «Укрзализныця» с целью проведения анализа деятельности общества за 2016 год», – говорится в сообщении.

В МЭРТ отметили, что в течение нескольких недель глава правления и наблюдательный совет должны подготовить и представить соответствующий отчет.

«В результате заслушивания информации о результатах деятельности общества будет принято решение о продолжении или прекращении трудовых отношений с председателем правления ПАО «Укрзализныця» Войцехом Балчуном», – сказано в сообщении.

Напомним, 5 июня истек контракт главы правления «Укрзализныци» Войцеха Балчуна. Он заявил, что хотел бы его продлить.

В свою очерелдь министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что Балчуну необходимо уйти в отставку.