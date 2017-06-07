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Украинский теплоход «Генерал Ватутин», который был продан новому владельцу, встанет на внутренние речные маршруты в России в 2018 году. Об этом сообщает российская ассоциация туроператоров (АТОР).

«В навигационном сезоне 2018 года российские туристы смогут отправиться в речные круизы на новом четырехпалубном теплоходе, вчера неожиданно «появившемся» в Керченском проливе», пишет «Вестник АТОР».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» обогнул южный берег Крыма и пришел в Керченский пролив.

Пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Алексей Кравченко сообщил, что «Генерал Ватутин» сменит флаг и порт приписки. Он также отметил, что «это совершенно обычная сделка по купле-продаже судна», но на фоне «сложных взаимоотношений России и Украины это может кем-то восприниматься как недружественные действия».

По данным редакции, лайнер приобрела у украинского собственника зарегистрированная на Сейшельских островах компания Skypoint– для своего дочернего предприятия в России.

Напомним, 6 июня круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» изменил курс и отправился в Россию. Позже стало известно, что теплоход был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан.

Руководство порта в Ростове-на-Дону заявило, что не намерено пускать украинский теплоход, который внезапно отказался от захода в Одессу и уплыл в сторону России.

 
ForUm

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