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Украинский теплоход типа река-море «Генерал Ватутин» был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан. Об этом сообщил президент круизной компании «Червона рута» Юрий Соколов, которая ранее арендовала судно.

Он отметил, что «судно оформлялось в направлении молдавского порта Джурджулешты», решение идти в Ростовский порт принял новый собственник, сообщает «Страна».

«Червона рута» была арендатором. Владельцем была дочка одной кипрской компании. Дочка вернула инвестицию материнской компании. В 2002 году корабль заводился на территорию Украины как инвестиция. После трех с половиной лет бездействия инвестор решил вывести корабль и продать или передать, это уже его дело. Все ждали лучших времен. К сожалению, они не наступили. Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. Был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад был снят официально из украинского реестра (судов). Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил новые документы на него и ушел», – сказал Соколов.

Соколов подчеркнул, что лайнер стоял без туристов с октября 2013 года. «Три с половиной года гнил у причала. Его проще было утопить, чем содержать. Содержать охрану, команду, платить за причальную стенку, за электричество... Конъюнктура рынка такова, что в Украине такое количество теплоходов не надо», – добавил президент «Червоной руты». 

В свою очередь в пресс-службе Администрации морских портов Украины подтвердили, что пассажирское судно «Генерал Ватутин» не планировало заход в порт Одесса.

Напомним, ранее сообщалось, что круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» изменил курс и отправился в Россию.
ForUm

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