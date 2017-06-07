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Украинский теплоход «Генерал Ватутин», который был продан новому владельцу и отправился в Россию, прошел пограничный контроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко.

«Теплоход «Генерал Ватутин» прошел пограничный контроль. Через 40 минут начнется лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море», - сказал Кравченко.

По его словам, в среду во второй половине дня ожидается прибытие теплохода в порт Ростова-на-Дону. «Место швартовки будет определено дополнительно», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что теплоход был продан российской компании.

Напомним, 6 июня круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» изменил курс и отправился в Россию. Позже стало известно, что теплоход был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан.

Руководство порта в Ростове-на-Дону заявило, что не намерено пускать украинский теплоход, который внезапно отказался от захода в Одессу и уплыл в сторону России.
ForUm

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