Руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать украинский теплоход класса река-море «Генерал Ватутин», который внезапно отказался от захода в Одессу и уплыл в сторону России. Об этом заявил РБК начальник службы эксплуатации Ростовского порта Виталий Вирабян.

«У меня грузовой порт, я не пущу его сюда. Тут (в Ростове-на-Дону) четыре порта — все грузовые», — сказал Вирабян.

Напомним, украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» типа «река-море» вместо Одессы, как положено по маршруту, по неизвестной причине изменил курс и направился в российский город Ростов-на-Дону.

Президент круизной компании «Червона рута» Юрий Соколов, которая ранее арендовала судно, заявил, что теплоход был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан.

Он отметил, что решение идти в ростовский порт принял новый собственник.