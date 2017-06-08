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Вышедший из Киева лайнер «Генерал Ватутин» прибыл в порт Ростова-на-Дону, где пройдет таможенный контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый «горящий тур». Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым.

Также сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Напомним, 6 июня круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» изменил курс и отправился в Россию. Позже стало известно, что теплоход был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан.

Руководство порта в Ростове-на-Дону заявило, что не намерено пускать украинский теплоход.

Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году.  

«Генерал Ватутин» — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.

 
ForUm

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