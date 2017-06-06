Украинский круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» по неизвестным причинам изменил курс и отправился в Россию.

Как сообщает «Думская», 1 июня он вышел из Киева в так называемый горящий круиз. Но, не заходя в очередной пункт круиза — порт Одессу, — он двинулся из Херсона прямиком в Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

Вчера, в 5 часов утра, он вышел из Вилкова и неожиданно взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега оккупированного полуострова, а сегодня утром возобновил движение.

Согласно АИС, судно идет в Ростов-на-Дону. Объяснений такому странному поведению пока нет.

В круизной компании «Червона Рута», которая организовывает туры на «Ватутине», заявили, что не владеют информацией о передвижениях судна.