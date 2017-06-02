Государственная миграционная служба оформила 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу с начала года.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Миграционной службы.
«С начала года оформлено 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу», - заявил начальник пресс-службы Сергей Гунько.
По его словам, данное количество загранпаспортов выдано по состоянию на 1 июня.
Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.
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