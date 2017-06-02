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Государственная миграционная служба оформила 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу с начала года.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Миграционной службы.

«С начала года оформлено 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу», - заявил начальник пресс-службы Сергей Гунько.

По его словам, данное количество загранпаспортов выдано по состоянию на 1 июня.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. 
ForUm

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