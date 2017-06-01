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У нападавшего на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву, был изъят паспорт гражданина Украины, его достоверность будет проверена следствием. Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, говоря о подробностях сегодняшней стрельбы на улице Кирилловской.

Он уточнил, что нападающий по паспорту Александр Дакар, сообщает УНИАН.

Он сообщил, что оба мужчины в настоящее время с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъято оружие. Личность нападавшего устанавливается.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 1 июня, в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.
ForUm

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