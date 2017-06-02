Во львовском аэропорту правоохранители проверяют самолет рейса «Львов-Стамбул» в связи с сообщением о бомбе на борту. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что около 13.20 в Железнодорожный отдел полиции поступила информация от работника аэропорта о том, что пассажирка рейса, 54-летняя киевлянка, во время посадки на рейс сказала, что «на самолете есть бомба».

Экипаж самолета и более семидесяти пассажиров рейса эвакуированы, взрывотехники и работники других служб проверяют самолет и устанавливают обстоятельства происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.