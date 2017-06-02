Киллер, который пытался убить Адама Осмаева, намеревался войти в доверие к нескольким украинским политикам, представляясь иностранным журналистом под разными именами.

Об этом в Facebook сообщил нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко.

«Агент российских спецслужб, остановленный вчера Аминой Окуевой, был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

Начиная с весны 2016 года он пытался входить в доверие к ряду украинских политиков и журналистов, представляясь то французским, то немецким журналистом под разными именами», - отметил он.

По словам Геращенко, один из известных украинских политиков уже опознал киллера, как человека, который год назад выходил на него под видом иностранного журналиста.

«Прошу всех, кто встречался за последний год с человеком выдававшим себя за немецкого/французского журналиста и остановленный вчера Аминой Окуевой, немедленно связаться с полицией Киева по телефону 102 и помочь следствию в установлении всех его связей и намерений», - написал нардеп.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.