В Киеве на Подоле неизвестный ранил из пистолета добровольца из России Адама Осмаева, которого в РФ обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщали спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

«На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеский покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции «Киев-2», Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама. Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больницы. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие», - написал он.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел на улице Кирилловской в 16:49.

«На месте работают правоохранители. Врачи оказывают помощь раненым. Проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в 17 больницу.

Как известно, в марте 2014 года обвиняемый в покушении на Путина Осмаев попросил украинское гражданство. В феврале 2012 года его задерживали в Одессе по подозрению в причастности к взрыву 4 января 2012 года. Тогда во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана. 27 февраля в СБУ заявили, что задержанием в Одессе российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов по подготовке покушения на Путина после президентских выборов в РФ.