Зона свободной торговли между Украиной и Канадой должна заработать в августе этого года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Генерал-губернатор Канады подписал соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. После моей встречи с заместителем министра торговли Канады, во время моего перелета из Оттавы в Торонто. Это значит, что уже совсем скоро украинские производители получат дополнительные возможности, такие как ставка пошлины 0 для 98% товаров украинского происхождения», – отметила она.

«Поэтому мы будем максимально делать все, чтобы финальные процедуры состоялись как можно быстрее и с августа этого года соглашение вступило в действие», - написала Микольская.

Как ранее сообщал ForUm, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли.

9 и 14 марта ратифицировали соглашение Сенат Канады и Верховная Рада соответственно. Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля.

1 июня данное соглашение подписал генерал-губернатор Канады.