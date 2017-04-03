Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой».

Как сообщает пресс-служба Главы государства, Соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

С момента вступления в силу Соглашения, Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли. Учитывая разный уровень экономического и социального развития Украины и Канады, стороны будут применять принцип асимметричности тарифных обязательств, что позволит нашей стране адаптировать торговлю с этой страной в условиях свободной торговли. Документ содержит ряд норм и обязательств, касающихся нетарифных мер, которые будут способствовать тому, что доступ к рынкам не будет ограничиваться неоправданными барьерами в торговле.

Ожидается, что соглашение, кроме увеличения товарооборота между государствами, будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, положительно повлияет на рост ВВП государства.

Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из Сторон сообщения о завершении выполнения процедур, необходимых для его вступления в силу.

Напомним, 14 марта Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.