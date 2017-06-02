также в разделеОбщество
В Одессе Королевскую облили зеленкой 8
Стычки в Днипре: Материалы по 4 полицейским направлены в прокуратуру 6
Геращенко: Стрелявшего в Осмаева «журналиста» опознал украинский политик 26
Суд отказался изменить меру пресечения Насирову 18
Окуева о киллере: На его совести много убийств чеченцев 38
Еще одни киевлянин отравился вяленой рыбой 20
8 населенных пунктов Донетчины не подлежат восстановлению 367
На Черкасчине задержали пророссийского пропагандиста 21
Офицеров запаса обещает принудительно не отправлять в зону АТО 27
В Минобороны опровергли продвижение ВСУ в районе Бахмутской трассы 47
Организовавший похищение экс-россиянина полицейский прикрывался главой СБУ 53
«Поразил маленький кусочек «Града»: европолитиков свозили на Донбасс 63
Правоохранители уже допрашивают нападавшего на Осмаева 43
На Харьковщине задержали патрульных-вымогателей 31
У СБУ нет данных о российском следе в покушении на Осмаева 39
Фото дикой свиньи с поросятами в Харькове покорило соцсети 178
СБУ: Некоторые сотрудники теперь не могут работать из-за журналистов 48
СМИ: Нападавший на Осмаева оказался киллером Кадырова 162

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал виновным гражданина Украины в участии в террористической организации «ДНР», содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны и приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствием установлено и в суде доказано, что указанный гражданин Украины, выполняя отведенные ему функции в составе террористической организации «ДНР», осуществлял незаконное содержание и конвоирование пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других лиц, которые незаконно удерживались боевиками в захваченном помещении управления СБУ.

«При этом он совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности для самозащиты, применял к ним физическое насилие, наносил побои, мучил, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни», - говорится в сообщении.

Следствием установлено 30 потерпевших от преступных действий указанного лица.

Как ранее сообщалось, подозреваемый был задержан 10 февраля 2017 года в Славянске.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года