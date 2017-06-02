Славянский горрайонный суд Донецкой области признал виновным гражданина Украины в участии в террористической организации «ДНР», содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны и приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствием установлено и в суде доказано, что указанный гражданин Украины, выполняя отведенные ему функции в составе террористической организации «ДНР», осуществлял незаконное содержание и конвоирование пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других лиц, которые незаконно удерживались боевиками в захваченном помещении управления СБУ.

«При этом он совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности для самозащиты, применял к ним физическое насилие, наносил побои, мучил, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни», - говорится в сообщении.

Следствием установлено 30 потерпевших от преступных действий указанного лица.

Как ранее сообщалось, подозреваемый был задержан 10 февраля 2017 года в Славянске.