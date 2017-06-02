также в разделеЭкономика
Назван крупнейший торговый партнер Украины в ЕС 17
Украина сомневается в транзите российского газа с 2019 года 120
В «Газпроме» прокомментировали поражение в Стокгольме 218
По решениям судов с «Газпрома» уже взыскали первые суммы 1107
Европарламент поддержал предоставление Украине торговых преференций 35
Минэнергоугля подготовило проект Энергетической стратегии 25
«Газпром» назвал решение Стокгольмского арбитража промежуточным 71
Суд признал законным штраф АМКУ к «Тедис» 31
«Нафтогаз»: Стокгольмский арбитраж отменил принцип «бери или плати» 153
Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 3% 24
Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и инфляции в 2017 году 75
«Укрзализныця» впервые за три года получила прибыль 30
Украина сообщила «Газпрому» об аресте его акций 132
НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке 58
В ГФС опровергли информацию о запрете ввоза брендовых товаров 81
Долг украинцев за коммуналку сократился на 17% 29
Гройсман о повышении цен на газ: Это абсолютная ложь 37
Гройсман предлагает направить 5 миллиардов конфискованных денег на ремонт дорог 58

1 июня после согласия Палаты общин и Сената генерал-губернатор Канады подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

«С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение», - говорится в Facebook Главы государства.

«И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина - Канада - ЕС. После завершения всех формальных процедур, этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей приверженности либеральным ценностям и идеям», - заявил Порошенко.

По его словам, для Украины эти решения являются свидетельством результативности проведенных реформ.

Напомним, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли.

9 и 14 марта ратифицировали соглашение Сенат Канады  и Верховная Рада соответственно.  Порошенко подписал закон о  ратификации 3 апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года