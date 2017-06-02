1 июня после согласия Палаты общин и Сената генерал-губернатор Канады подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

«С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение», - говорится в Facebook Главы государства.

«И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина - Канада - ЕС. После завершения всех формальных процедур, этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей приверженности либеральным ценностям и идеям», - заявил Порошенко.

По его словам, для Украины эти решения являются свидетельством результативности проведенных реформ.

Напомним, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли.

9 и 14 марта ратифицировали соглашение Сенат Канады и Верховная Рада соответственно. Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля.