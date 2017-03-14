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Верховная Рада ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.

За принятие соответствующего законопроекта №0120 проголосовали 272 народных депутата, передает корреспондент ForUm’а.

Как отмечается в тексте пояснительной записки, законопроект разработан с целью обеспечения ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, подписанного в июле прошлого года.

«Что, в соответствии с законодательством Украины о международных договорах является необходимым условием для вступления в силу», - отмечается в тексте документа.

Выступая перед голосованием по данному вопросу, глава Комитета ВРУ по иностранным делам Анна Гопко отметила: «Канада – это мощный рынок, который ежегодно импортирует почти на 420 млрд долларов США. Прогнозируется, что объем прямых инвестиций в Украину в среднесрочной перспективе увеличится, по крайней мере, на 36 млн долларов, плюс 56% ежегодно».

Реализация закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения.

После голосования по данному вопросу спикер парламента Андрей Парубий завил, что сразу же подпишет принятый парламентариями документ.

Напомним, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли.

14 декабря Нижняя палата парламента Канады одобрила соглашение о ЗСТ во втором чтении.

9 марта 2017 года соглашение ратифицировала верхняя палата парламента Канады – Сенат.
Мария Пастернак, ForUm

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