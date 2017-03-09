Верхняя палата парламента Канады – Сенат – ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
«Сенат Канады ратифицировал соглашение о свободной торговле во втором чтении. «За» проголосовали 102 сенатора из 105. Украина готовится ратифицировать соглашение в ближайшее время. Надеемся, что депутаты не подведут», - отмечается в сообщении.
Сенат Канади підтримав Угоду у 2 читанні. “За” - 102 сенатори зі 105. Залишилося голосування у 3 читанні і підписання Генерал-губернатором pic.twitter.com/gMyi89uYKz— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 9 марта 2017 г.
Напомним, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли.
14 декабря Нижняя палата парламента Канады одобрила соглашение о ЗСТ во втором чтении.
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