Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному.

Суд постановил надеть на Задорожного электронный браслет с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен, сообщает 112 Украина.

Экс-начальника налоговой Подольского района Киева Алексея Ярошенко отпустили под личное обязательство.

Ранее Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.

Напомним, сегодня более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

Напомним, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

Ранее Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.

Кроме того, бывших начальников Дарницкой и Святошинской налоговых администраций в Киеве отпустили под залог в 1 млн гривен.