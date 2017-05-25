Подозреваемые в убийстве мотоциклиста в Киеве передвигались на желтом автомобиле Seat, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
«Предварительно установлено: потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранения, проехал несколько метров и упал. На место вызвали врачей, но потерпевший умер от полученных ранений», - написала она в Facebook.
По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Полиция просит возможных свидетелей трагедии сообщит полезную информацию.
Напомним, на Харьковском шоссе в Киеве вечером в среду неизвестные расстреляли мотоциклиста.
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