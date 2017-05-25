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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил позицию США и других членов G7, что возвращение России в  группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины. Об этом Тиллерсон сказал журналистам в президентском самолете по дороге в Брюссель, сообщает радио «Свобода».

Комментируя возможность возврата России в «Группу семи», Тиллерсон заявил: «Ее исключили из группы из-за ситуации в Украине. Поэтому чтобы вернуться, она должна взяться за ситуацию в Украине. Мы очень четко давали знать, что это значит: это продвижение с выполнением минских договоренностей и восстановление суверенитета Украины».

«Не думаю, что пока эти условия не будут выполнены, пока не будет какой-либо договоренности о том, как нам справиться с ситуацией в Украине, чтобы это было приемлемо для самих украинцев и приемлемо для всех членов «Группы семи», – я не ожидаю, что она (Россия – ред.) вернется», - добавил Тиллерсон.

Россию приняли в состав «Группы семи» промышленно развитых стран мира в 1997 году, превратив это объединение на «Группу восьми». Из-за экономического положения ее допускали только к политическим встречам. «Группа семи» возобновилась в первоначальном составе (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, Япония; во встречах также принимают участие руководители органов Евросоюза) после исключения Москвы из-за оккупации Крыма.

Напомним, президент США Трамп также высказывался относительно Украины. По его словам, Российская Федерация должна понести ответственность за свои действия в Крыму и на Донбассе. 
ForUm

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