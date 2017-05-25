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Бывших начальников Дарницкой и Святошинской налоговых администраций в Киеве отпустили под залог в 1 млн гривен.

Так, экс-начальник  Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрий Кравченко должен внести деньги на протяжении 5 дней. Если залог не будет внесен, прокуратура может обратиться в суд для изменения меры пресечения, сообщает 112 Украина.

Если Кравченко нарушит процессуальные обязательства на время следствия, то должен будет заплатить сумму залога. 

На экс-начальника Святошинской налоговой Юрия Мостипана надели электронный браслет.

Напомним, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. 

Ранее Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными

 
ForUm

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