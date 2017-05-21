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Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон вышла замуж за миллионера Джеймса Мэтьюза.

Как сообщает ВВС Украина, среди гостей, которые пришли на свадьбу, - знаменитости и представители королевской семьи, в том числе герцог и герцогиня Кембриджские.

33-летняя Пиппа Миддлтон – младшая сестра герцогини Кейт – обручилась с 41-летним Метьюзом в прошлом году.

Церемония венчания состоялась в церкви Святого Марка в Энглфилде – приходской церкви семьи Миддлтон, расположенной в нескольких милях от их дома.

Свадебное платье изготовил британский модельер Джайлс Дикон, длинную фату – Стивен Джонс, а атласные туфли цвета слоновой кости – Маноло Бланик. На голове у Пиппы - небольшая тиара в форме венериного волоса.

 
ForUm

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