Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия попросила журналистов и двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней.

Ее заявление распространил Скотланд-Ярд.

«Я оказалась в совершенно другой жизни – по сравнению с той обычной жизнью, которую я оставила чуть больше месяца назад, и я пытаюсь свыкнуться со своими перспективами, оправляясь в то же время от перенесенного нападения», - пишет Юлия.

Девушка сообщила, что ее выписали из больницы 9 апреля, а отец по-прежнему находится в больнице. «Сама я тоже страдаю от последствий применения против нас нервно-паралитического токсина», - добавляет Юлия.

«В моем распоряжении есть специально обученные сотрудники, которые помогают за мной ухаживать и информируют о ходе следственного процесса. Я нахожусь в контакте с друзьями и с семьей, и мне рассказали о предложении сотрудников посольства России оказать мне любую помощь. Пока я не желаю прибегать к их услугам, но если передумаю, то знаю, как с ними связаться», - говорится в заявлении.

«Самое важное – я в безопасности, и со временем мне становится лучше, но пока у меня недостаточно сил, чтобы дать полноценное интервью журналистам, хотя я надеюсь, что однажды смогу это сделать. Но пока этого не произошло, я хочу подчеркнуть, что никто не говорит за меня и за моего отца, кроме нас самих», - продолжает Юлия.

«Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу ее не приезжать ко мне и не пытаться пока со мной связаться. Мнения, которые она высказывает, и ее заявления принадлежат ей самой, а не мне и не моему отцу», - подчеркнула Скрипаль.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.