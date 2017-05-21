Полтавская полиция разыскивает 35-летнего Дмитрия Нерченко, который совершил побег из Крюковской исправительной колонии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Нерченко отбывал наказание за совокупность преступлений, предусмотренных статьями 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством) и статьей 15 статьи 393 (покушение на побег из места лишения свободы) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время введен план «Перехват». Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению места укрытия осужденного.

По данным местных СМИ, Нерченко – экс-сотрудник СБУ.

Он родился в Феодосии. В октябре 2010 года был осужден Кировским райсудом АРК к 10 годам заключения. Почти сразу бежал из тюрьмы и снова был задержан. После повторного осуждения в июне 2011 года отбывал наказание в Менской колонии Черниговской области.

Из реестра судебных решений известно, что в октябре 2016 его перевели из Менской в Крюковскую колонию на облегченные условия содержания и с минимальной охраной.