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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка.

«Королева Елизавета Вторая и члены обеих семей счастливы узнать эту новость», - говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом сообщении.

Как и в случаях предыдущих беременностей было решено объявить о грядущем пополнении, не дожидаясь 12-недельного срока, вследствие раннего токсикоза герцогини, сообщает Би-би-си.

Из-за этого Кейт вынуждена была отменить заранее запланированные мероприятия в Лондоне.

Сейчас она находится в Кенсингтонском дворце.

При остром токсикозе беременности может возникнуть необходимость дополнительной врачебной помощи. Острый токсикоз сопровождает примерно каждую 200 беременность и проявляется в тошноте и рвоте. Это состояние может привести к обезвоживанию и потере веса.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне в декабре 2012 года. Тогда же и было объявлено, что чета ждет ребенка.

О второй беременности объявили в сентябре 2014 года. Тогда ей оказывали медицинскую помощь во дворце.

У герцога и герцогини - двое детей.

Их первенцу - Джорджу четыре года, а дочери Шарлотте - два года.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Он или она будет шестым правнуком или правнучкой королевы Елизаветы II.
ForUm

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