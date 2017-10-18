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Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон родится в апреле 2018 года. Об этом говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом сообщении.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады подтвердить, что ожидают ребенка в апреле 2018 года», — говорится в сообщении.

 


 

У семейной пары уже есть 2 детей: 4-летний принц Джордж и 2-летняя дочь Шарлотта.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

С рождением ребенка королева Елизавета II станей прабабушкой в шестой раз.
ForUm

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