Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон родится в апреле 2018 года. Об этом говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом сообщении.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады подтвердить, что ожидают ребенка в апреле 2018 года», — говорится в сообщении.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof