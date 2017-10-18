Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон родится в апреле 2018 года. Об этом говорится в распространенном Кенсингтонским дворцом сообщении.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады подтвердить, что ожидают ребенка в апреле 2018 года», — говорится в сообщении.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 октября 2017 г.





У семейной пары уже есть 2 детей: 4-летний принц Джордж и 2-летняя дочь Шарлотта.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

С рождением ребенка королева Елизавета II станей прабабушкой в шестой раз.