Из-за сильного ливня и захламленности дренажной системы и сточных канав в селе Белая Церковь Раховского района Закарпатской области сформировался интенсивный местный сток дождевой воды, который вызвал подтопления домохозяйств и жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По предварительной информации, произошло подтопление около 100 дворов, в том числе 10 жилых домов.

Вследствие непогоды населенный пункт обесточен, а также затруднено движение на автодороге государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов (в пределах населенного пункта).

После прекращения осадков, вода с территории подтопленных дворов сходит самотеком.