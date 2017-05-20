Акционер харьковского агрохолдинга «Агросвит» Александр Бичуч снова оказался в эпицентре судебного разбирательства. На этот раз исковые требования к нему предъявил юрист Дмитрий Лученко. Суд принял к рассмотрению иск о взыскании с Бичуча 15 млн грн в пользу Лученко.

История эта началась в сентябре 2015 года. Зарегистрированная на Кипре компания Boretisano Holdings LTD, принадлежащая гражданской супруге Бичуча Анне Коломенской, заключила договор № 9915 с Дмитрием Лученко о покупке корпоративных прав в ООО «ХОВОТМ» «Харьковтеплоэнерго». От продажи имущества, на которое согласились обе стороны, Дмитрий Лученко должен был получить 15 млн грн. Эти деньги Бичуч обязался как поручитель выплатить их до 30 сентября 2016 года.

Согласно статье 65 Гражданского кодекса Украины, должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан выплатить всю сумму долга. И даже если в данный момент он не в состоянии этого сделать, от выполнения обязательств его это не освобождает. Чугуевский районный суд Харьковской области, куда Дмитрий Лученко подал иск, посчитал целесообразным удовлетворить ходатайства истца об обеспечении иска.

По мнению суда, тот факт, что Бичуч в течение почти двух лет уклонялся от выплаты долга, свидетельствует о том, что он не намерен добровольно выполнять долговые обязательства. Для того, чтобы лишить должника возможности отчуждения имущества, которое может быть взыскано в счет долга, суд постановил наложить на него арест. Так, были арестованы корпоративные права в компаниях, которыми владеет Бичуч – 100% прав в ООО «Мрия», 50% - в ООО «Конбитех», 50% - в ООО «Девелопмент Груп «Капитель», 100% - в ООО «Гракивские комбикорма», 90% - в ООО «Агро капитал Украина А.С.», 90% - в ООО «Слобожанская элеваторная компания», а также жилые и нежилые помещения, принадлежащие должнику.

Более того, согласно судебному постановлению, с момента его вынесения Александр Бичуч не имеет права выезжать за территорию Украины. Суд хоть и не изъял загранпаспорт должника, но ограничил его выезд за границу, предупредив о своем решении Госпогранслужбу.

Стоит напомнить, что это – не единственный случай, когда Бичуч не выполнял своих обязательств или намеренно вредил бизнес-партнерам. В течение последних двух лет широкую огласку получил корпоративный конфликт между двумя акционерами АПА «Агросвит» - Александром Бичучем и Сергеем Полумысным. Последний принял решение выйти из совместного бизнеса и предложил варианты его раздела. Бичуч же предпринял неоднократные попытки переоформить компанию на себя. В результате дело дошло до ликвидации компании. Главой ликвидационной комиссии, назначенным учредителем, стал Дмитрий Лученко. Мы обратились к нему с просьбой прокомментировать, какие отношения его связывают с Александром Бичучем, какое отношение он имеет к корпоративному конфликту «Агросвита», и какой выход из конфликтной ситуации считает оптимальным.

- Дмитрий, насколько известно, вы были председателем ликвидационной комиссии ООО АПА «Агросвит». Что вы можете сказать о конфликте Александра Бичуча и Сергея Полумысного?

Действительно, в декабре 2015 года я был назначен кипрской компанией председателем ликвидационной комиссии ООО АПА «Агросвит». В силу этого назначения я посвятил много времени изучению конфликта между собственниками Агросвита, принимал активное участие вместе с другими экспертами в переговорном процессе с целью мирного урегулирования разногласий между Александром Бичучем и Сергеем Полумысным.

Относительно сути этого конфликта можно сказать только то, что это корпоративный конфликт двух равноправных собственников компании. Именно таковым он является и с юридической точки зрения.

- А как же тогда расценивать заявления г-на Бичуча относительно того, что в отношении его компании Сергей Полумысный осуществил рейдерский захват? Ведь именно об этом кричат заголовки многих изданий, освещающих события в Агросвите.

Написать можно все, что угодно. Сейчас это легко и ненаказуемо. Недобросовестные манипуляторы общественным мнением этим успешно пользуются. Однако, люди думающие, могут легко разобраться и развенчать этот миф, даже не имея специального юридического образования.

Достаточно задаться вопросом: «что такое рейдерство?». Действующее законодательство Украины не дает четкого ответа на этот вопрос. В понимании обывателя, это что-то страшное и незаконное. Когда кто-то чужой отнимает твое, нажитое честным трудом. Википедия, например, приводит достаточно четкий ответ на этот вопрос. Ре́йдерство (от англ. raid, набег, или raider, налётчик) — это недружественное поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и/или его руководителя.

Итак, как видно из определения, рейдерство предполагает захват предприятия третьими лицами (не имеющими к нему отношения) против воли его собственников.

Совершенно очевидно, что подобный термин не имеет ничего общего с ситуацией в ООО АПА «Агросвит». Так как в данном случае идет речь о прекращении предприятия по решению одного из уполномоченных собственников - г-на Полумысного.

И пускай второму собственнику это не нравится, и он обжаловал данное решение. Однако, вывод один: совершенно очевидно, что это не имеет ничего общего с рейдерским захватом.

Что же касается причин возникновения конфликта, то оба собственника говорят об одном и том же. Сергей Полумысный утратил интерес в продолжении совместной работы с Александром Бичучем и захотел выйти из бизнеса либо разделить предприятие. Но г-н Бичуч посчитал, что он не имеет на это права и попытался удержать Сергея Полумысного вопреки его воли.

-Почему же тогда г-н Бичуч в своих громких заявлениях обвиняет своего оппонента в рейдерстве?

Вопрос о скрытых мотивах, которые движут г-ном Бичучем нужно задать ему самому. На поверхности же лежит то, что А. Бичучу выгодно говорить именно о рейдерстве. Ведь тогда он автоматически становится жертвой противоправных действий со стороны своего бизнес-партнера, и вызывает сочувствие к себе у неравнодушных граждан. Это потом уже кто-то думающий начнет анализировать факты и поймет, что это не так. А на начальном этапе такая технология работает безотказно.

Кроме того, этот штамп удобно эксплуатировать. Посмотрите публикации г-на Бичуча. Если судья выносит решение в пользу противника, А. Бичуч клеймит его продажным пособником рейдеров. Если решение в его пользу, то судья, его принявший автоматически становится праведным защитником жертвы от рейдерского захвата. Это действует. Не на всех, но действует.

Я, например, тоже поначалу был склонен верить в то, что г-н Бичуч рассказывал о первопричине и сути этого конфликта. Людям нужно верить. Без этого никак.

- Что же заставило Вас изменить свое мнение и отнестись скептически к утверждениям Александра Львовича?

Просто факты!

- Можете привести пример?

Ну, первый пример с манипулированием общественным мнением мы с Вами уже разобрали. Второй пример – это утверждение г-на Бичуча о том, что он готов мирным способом урегулировать возникший конфликт и делает все от него зависящее ради этого. Об этом также многократно писали СМИ. Как ни странно, но это тоже неправда.

В круг моих научных интересов входит и конфликтология и проблематика мирного урегулирования правовых споров. В этой связи я принимал активное участие в попытках сторон разрешить их противоречия посредством переговорного процесса. Кстати, все кто так или иначе знаком с проблемой Агросвита, сходятся в едином мнении, что этот конфликт можно разрешить только путем обоюдных уступок при желании обеих сторон договориться.

Были созданы рабочие группы, в которые входили представители каждой из конфликтующих сторон. Ими были предложены по несколько объективно справедливых вариантов раздела бизнеса, исходя из фактической доли каждого из собственников (50/50).

Так вот, ни моих знаний, ни знаний других экспертов, которые принимали участие в этом переговорном процессе, оказалось недостаточно для того, чтобы довести это дело до успешного завершения.

Дело в том, что как ни странно, «рейдер» Полумысный, который по словам А. Бичуча захватил весь бизнес, был готов принять и выполнить практически любой из предложенных экспертами вариантов раздела, а г-н Бичуч не принял ни одного.

- Почему так? Чем он обосновал свой отказ?

В понимании г-на Бичуча справедливый раздел возможен только в том случае, если оппонент безоговорочно принимает его условия. Только так. Никакого компромисса.

Обоснованием такого подхода было утверждение о том, что он честный и справедливый человек, а раз так, то и то, что он требует, априори, является честным и справедливым. Примерно такое обоснование.

При этом, к моему большому сожалению, в качестве аргументов использовались ругань и бросание вазами с цветами. Тогда все присутствующие были ошарашены таким поведением Александра Львовича.

Естественно, что все участники переговорного процесса отказались от дальнейшего в нем участия.

- В своих публикациях и интервью Александр Бичуч утверждает обратное. Якобы, именно он является инициатором переговоров, а Сергей Полумысный срывает достигнутые договоренности. В свою очередь Сергей Полумысный утверждает, что все не так. Кому же верить?

Лучше не верить, а самому анализировать факты. Я делаю выводы исключительно на основании фактов, ибо сам принимал участие в этих переговорах.

В этой связи мне вспоминается известный анекдот о том, как встретились два человека. Один другому и говорит: «Вы знаете, Ваша дочь – проститутка!» Второй отвечает, что у него только сын, и никакой дочери нет. На что первый говорит: «А это уже не моя проблема. Я сказал, а ты теперь оправдывайся»!

- Вы хотите сказать, что Александр Бичуч придумывает факты, которых нет?

Придумывает, искажает, интерпретирует… Все средства идут в ход, когда человек свято верит в то, что сам придумал и активно эксплуатирует тему жертвы. Например, г-н Бичуч утверждает, что я должен ему более 5 млн. грн. Этим, якобы и обосновывается мое к нему необъективное (по его мнению) отношение. В то же время, он умалчивает о том, что я имею непогашенные требования к нему на сумму, значительно превышающую указанную. При этом Александр Львович не только не желает рассчитываться (хотя неоднократно обещал это сделать), но и делает все, чтобы такой расчет был невозможен (переоформляет свое имущество на третьих лиц, утверждает, что вынужденно находится заграницей и это не дает ему возможности рассчитаться и т.д.). А узнав, что я подал иск и буду требовать через суд то, что причитается мне по праву, прислал на мою электронную почту анонимное письмо с угрозами распространить обо мне компрометирующую информацию, если я не изменю свою линию поведения. Вот Вам и честный, справедливый человек, и объективная цена словам и обещаниям г-на Бичуча. Он много чего говорит, точнее, он чрезвычайно много всего говорит и обещает, постоянно повторяя одно и то же, когда ему что-то от Вас нужно. Но все эти слова, к сожалению, не находят своего подтверждения в поступках Александра Львовича.

Таким образом, вполне прогнозируема его реакция и на данное интервью. Думаю, будет придуман, оплачен и опубликован какой-нибудь материал в стиле черного пиара, с целью скомпрометировать меня и вызвать недоверие к моим словам.

- И как Вы к этому отнесетесь?

«Любое упоминание в прессе, кроме некролога, это хорошая реклама!». Это известное выражение Уинстона Черчилля и я его полностью разделяю.

- Очень интересно. Прямо авантюрный роман какой-то!

Да уж. Возможно, я когда-нибудь напишу мемуары о событиях этого корпоративного конфликта. Из него можно вынести много полезных уроков.

- Это будет подробное описание правового спора и судебных баталий с ним связанных?

Скорее это будет рассказ о двух человеческих слабостях – жадности и лжи. О том, как один человек манипулирует сознанием окружающих его людей, в том числе, с помощью средств массовой информации, изображая себя жертвой. И о том, как это работает во многих случаях.

Кстати, это очень острая проблема для Украины. Законодательство, регламентирующее информационные отношения должно быть пересмотрено в скором будущем. Ибо сейчас можно безнаказанно опубликовать о любом человеке абсолютный бред, лить грязь на органы власти, суд, полицию, обвинять их во всех смертных грехах и не нести за это никакой ответственности. Такого не должно быть в правовом государстве.

- И последний вопрос, Дмитрий. Какой выход, по Вашему мнению, существует из сложившейся ситуации?

Как любит говорить один мой хороший друг, «Бог все управит». А выходы предлагались неоднократно. Однако складывается впечатление, что одной из сторон конфликта они не нужны. И пока во главе угла будет стоять желание доказать свою правоту любыми средствами, конфликт будет продолжаться. Плохо в этой ситуации то, что колоссальные деньги, время и силы затрачиваются не на добрые дела, а на разрушительную войну, в которую втягивается все больше участников, часто помимо их воли.